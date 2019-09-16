Прем’єр Британії вважає можливим укласти угоду про Brexit у найближчі тижні

Прем'єр Британії Борис Джонсон напередодні першої на посту зустрічі з керівництвом інституцій ЄС заявив про реальну можливість укладення угоди про Brexitв найближчі тижні.

Про це він написав у своїй колонці для Daily Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо ми зможемо домогтися достатнього прогресу в найближчі кілька днів, я маю намір прибути на цей важливий саміт 17 жовтня і завершити угоду, яка буде захищати інтереси бізнесу і громадян по обидва боки каналу і по обидві сторони кордону в Ірландії" - заявив Джонсон.

"Я палко вірю, що ми можемо це зробити, і я вважаю, що така угода відповідатиме інтересам не тільки Британії, але і наших європейських друзів", – додав він.

Прем'єр також звинуватив депутатів у тому, що їх дії "роблять будь-яку угоду про Brexit важко досяжною", заявивши, що їх тактика затримки створює враження, що "Британія більше не може або не має наміру виходити 31 жовтня".

"Це хибне враження. Ми вийдемо в цей день, з угодою чи без неї", - підкреслив Джонсон.

У понеділок Борис Джонсон зустрічається з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером і головним переговірником ЄС з Brexit Мішелем Барньє в Люксембурзі для перших переговорів з моменту вступу на посаду прем'єр-міністра в липні.

Його попередниця Тереза Мей за три роки переговорів так і не змогла досягти угоди між Брюсселем і парламентом.