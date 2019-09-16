Еврокомиссия: Британия не предоставила необходимые предложения для Brexit

После встречи премьера Британии и главы Еврокомиссии в Люксембурге в Европейской комиссии заявили, что от Британии не поступили необходимые предложения по Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении комиссии, обнародованном в понедельник по итогам переговоров.

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Это известие значительно повышает вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, который может обернуться для страны дефицитом топлива, продовольствия и медикаментов.

"Президент Юнкер напомнил, что Великобритания несет ответственность за то, чтобы выступить с юридически оперативным решениям, которое было бы совместимым с соглашением о выходе. Президент Юнкер подчеркнул постоянную готовность и открытость комиссии изучить вопрос о том, соответствуют ли такие предложения целям "бекстопа" . Такие предложения еще не поступили", - говорится в заявлении комиссии.

При этом в комиссии отметили, что она будет доступна для ведения переговоров 24 часа 7 дней в неделю.

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Целью механизма "бекстоп" является предотвращение жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения всего острова в таможенном союзе ЕС, пока ЕС и Великобритания не согласуют новую торговую сделку. Однако британские депутаты отказываются одобрять соглашение о выходе с условиями "бекстопа".

ЕС категорически отказывается менять соглашение. Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября и Джонсон уверяет, что не будет просить ЕС о новой отсрочке.