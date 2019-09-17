Посольство України обурене візитом русинських "друзів" Земана до Криму

Посольство України в Чехії закликає компетентні чеські органи засудити відвідини окупованого Криму деякими чеськими громадянами, зокрема представниками керівництва так званої "Світової ради Підкарпатських русинів".

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на пресцентр представництва.

"Посольство України в Чеській Республіці звернуло увагу на повідомлення деяких "засобів масової інформації" в окупованому Росією Криму щодо незаконного відвідання окремими громадянами Чехії окупованого півострова. Більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно відвідання окупованої території Автономної Республіки Крим.

Хотіли б у зв’язку з цим їм лише нагадати, що за порушення порядку в’їзду на окуповані території передбачена не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність", - заявили в посольстві.

У заяві підкреслено, що особливе занепокоєння викликають повідомлення про те, що учасники групи нібито обговорили з представниками російської окупаційної влади питання щодо "налагодження поїздок туристичних груп" з Чехії до окупованого Криму, що було б прямим порушення режиму санкцій ЄС.

Читайте також Земан тісно контактує з русинськими сепаратистами - ЗМІ

"У цьому зв’язку закликаємо компетентні органи Чеської Республіки перевірити зазначену інформацію та, у разі її підтвердження, вжити відповідних заходів до осіб, які закликають до порушення санкцій або уже їх порушують", - зазначили дипломати.

За наявною в України інформацією, у складі групи порушників українського законодавства були й особи з числа керівництва т.зв. "Світової ради Підкарпатських русинів", з якими нещодавно зустрівся президент Чеської Республіки Мілош Земан.

"На жаль, це є ще одним підтвердженням того, що ця організація діє в руслі та, очевидно, під керівництвом Кремля, з метою дестабілізації ситуації в Україні. Очікуємо, що дії згаданих осіб отримають засудження з боку компетентних чеських органів та чеської громадськості", - додали в дипломатичному представництві.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що "в рамках візиту в Крим до Євпаторії приїхала делегація з Чехії", до складу якої увійшли представники "торгової палати міста Усті-над-Лабем, громадські працівники та члени Чеського союзу борців за свободу".