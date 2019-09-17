Посольство Украины возмущено визитом русинских "друзей" Земана в Крым

Посольство Украины в Чехии призывает компетентные чешские органы осудить посещение оккупированного Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства т.н. "Всемирного Совета Подкарпатских русинов".

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на пресс-центр представительства.

"Посольство Украины в Чешской Республике обратило внимание на сообщения некоторых "средств массовой информации" в оккупированном Россией Крыму о незаконном посещение отдельными гражданами Чехии оккупированного полуострова. Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство относительно посещения оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Хотели бы в связи с этим им лишь напомнить, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность", - заявили в посольстве.

В заявлении подчеркивается, что особое беспокойство вызывают сообщения о том, что участники группы якобы обсудили с представителями российской оккупационной власти вопрос о "налаживании поездок туристических групп" из Чехии в оккупированный Крым, что было бы прямым нарушением режима санкций ЕС.

Читайте также Земан тесно контактирует с русинскими сепаратистами - СМИ

"В этой связи призываем компетентные органы Чешской Республики проверить эту информацию и, в случае ее подтверждения, принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают", - отметили дипломаты.

По имеющейся в Украине информации, в составе группы нарушителей украинского законодательства были и лица из числа руководства т.н. "Всемирного Совета Подкарпатских русинов", с которыми недавно встретился президент Чешской Республики Милош Земан.

"К сожалению, это является еще одним подтверждением того, что эта организация действует в русле и, очевидно, под руководством Кремля, с целью дестабилизации ситуации в Украине. Ожидаем, что действия указанных лиц получат осуждение со стороны компетентных чешских органов и чешской общественности", - добавили в дипломатическом представительстве.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "в рамках визита в Крым в Евпаторию приехала делегация из Чехии", в состав которой вошли представители "торговой палаты города Усти-над-Лабем, общественники и члены Чешского союза борцов за свободу".