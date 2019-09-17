На півночі Італії сталися вибух і пожежа на НПЗ
Вівторок, 17 вересня 2019, 11:51
На півночі Італії в провінції Павія сталися вибух і пожежа на великому нафтопереробному заводі італійської нафтогазової компанії Eni.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.
Вибух стався поблизу міста Саннадзаро-де-Бургонді приблизно о 6.35 ранку. Вибух супроводжувався пожежею. Роботу заводу негайно зупинили.
Повідомляється, що звук вибуху можна було почути на великій відстані, а стовпи диму було видно за кілька кілометрів від місця події.
В результаті вибуху ніхто з людей не постраждав.
Зазначається, що вибух стався в районі лінії газифікації заводу. Його причина поки невідома.
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