На півночі Італії сталися вибух і пожежа на НПЗ

На півночі Італії в провінції Павія сталися вибух і пожежа на великому нафтопереробному заводі італійської нафтогазової компанії Eni.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Вибух стався поблизу міста Саннадзаро-де-Бургонді приблизно о 6.35 ранку. Вибух супроводжувався пожежею. Роботу заводу негайно зупинили.

Повідомляється, що звук вибуху можна було почути на великій відстані, а стовпи диму було видно за кілька кілометрів від місця події.

В результаті вибуху ніхто з людей не постраждав.

Зазначається, що вибух стався в районі лінії газифікації заводу. Його причина поки невідома.