Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Пристайко: на "нормандському" саміті узгоджуватимуть розробку документа

Трамп каже, що не хоче війни після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії

Посольство України обурене візитом русинських "друзів" Земана до Криму

Генасамблея ООН внесла питання України у порядок денний: хто голосував проти






На півночі Італії сталися вибух і пожежа на НПЗ

Вівторок, 17 вересня 2019, 11:51

На півночі Італії в провінції Павія сталися вибух і пожежа на великому нафтопереробному заводі італійської нафтогазової компанії Eni.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Вибух стався поблизу міста Саннадзаро-де-Бургонді приблизно о 6.35 ранку. Вибух супроводжувався пожежею. Роботу заводу негайно зупинили.

Повідомляється, що звук вибуху можна було почути на великій відстані, а стовпи диму було видно за кілька кілометрів від місця події.

В результаті вибуху ніхто з людей не постраждав.

 

Зазначається, що вибух стався в районі лінії газифікації заводу. Його причина поки невідома.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua