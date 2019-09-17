На севере Италии произошли взрыв и пожар на НПЗ
Вторник, 17 сентября 2019, 11:51
На севере Италии в провинции Павия произошли взрыв и пожар на большом нефтеперерабатывающем заводе итальянской нефтегазовой компании Eni.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.
Взрыв произошел вблизи города Саннадзаро-де-Бургонди примерно в 6.35 утра. Взрыв сопровождался пожаром. Работу завода немедленно остановили.
Сообщается, что взрыв можно было услышать на большом расстоянии, а столбы дыма были видны за несколько километров от места происшествия.
В результате взрыва никто из людей не пострадал.
Отмечается, что взрыв произошел в районе линии газификации завода. Его причина пока неизвестна.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua