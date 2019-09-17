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На севере Италии произошли взрыв и пожар на НПЗ

Вторник, 17 сентября 2019, 11:51

На севере Италии в провинции Павия произошли взрыв и пожар на большом нефтеперерабатывающем заводе итальянской нефтегазовой компании Eni.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Взрыв произошел вблизи города Саннадзаро-де-Бургонди примерно в 6.35 утра. Взрыв сопровождался пожаром. Работу завода немедленно остановили.

Сообщается, что взрыв можно было услышать на большом расстоянии, а столбы дыма были видны за несколько километров от места происшествия.

В результате взрыва никто из людей не пострадал.

 

Отмечается, что взрыв произошел в районе линии газификации завода. Его причина пока неизвестна.

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