Французька поліція розібрала табір мігрантів у Дюнкерку

Французька поліція розпочала операцію з евакуації гімназії та наметового містечка біля північного порту Дюнкерк на тлі збільшення кількості мігрантів, які намагаються перетнути Ла-Манш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Близько 1000 людей, багато з яких іракські курди, проживали на території спортивного комплексу "Grande Synthe". Минулого року там вирішили розміщувати мігрантів, які шукали притулок.

До серпня тут було розміщено 170 осіб, а ще 800 - у наметах поблизу. Тепер суд зобов’язав закрити територію для мігрантів через скарги місцевих жителів. Є побоювання, що це може спонукати до подальшого сплеску кількості спроб перетнути Ла-Манш.

Мігрантів почали вивозити в автобусах рано вранці. Мігранти були розділені на сім'ї, неповнолітніх без супроводу та інших. Чиновники заявили, що більшість із них будуть доставлені до притулків для надзвичайних ситуацій по всьому північному заходу Франції.

Після Кале, Дюнкерк - один з найближчих французьких портів до англійського узбережжя, і у жовтні минулого року французька влада розчистила табір, коли там проживало майже 1800 людей.