Французская полиция разобрала лагерь мигрантов в Дюнкерке

Французская полиция начала операцию по эвакуации гимназии и палаточного городка возле северного порта Дюнкерк на фоне увеличения количества мигрантов, которые пытаются пересечь Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Около 1000 человек, многие из которых – иракские курды, проживали на территории спортивного комплекса "Grande Synthe". В прошлом году там решили размещать мигрантов, ищущих убежище.

К августу здесь были размещены 170 человек, а еще около 800 – в палатках поблизости. Теперь суд обязал закрыть территорию для мигрантов из-за жалоб местных жителей. Есть опасения, что это может побудить к дальнейшему всплеску количества попыток пересечь Ла-Манш.

Мигрантов начали вывозить в автобусах рано утром. Мигранты были разделены на семьи, несовершеннолетних без сопровождения и других. Чиновники заявили, что большинство из них будут доставлены в приюты для чрезвычайных ситуаций по всему северо-западу Франции.

После Кале Дюнкерк - один из ближайших к английскому побережью французских портов. В октябре прошлого года французские власти расчистили лагерь, когда там проживало почти 1800 человек.