Трамп дав вказівку суттєво посилити санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп дав вказівку Міністерству фінансів країни значно посилити санкції проти Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я тільки що дав доручення міністру фінансів значно посилити санкції проти Ірану", - написав у середу Трамп у своєму Twitter.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!