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Трамп дав вказівку суттєво посилити санкції проти Ірану

Середа, 18 вересня 2019, 16:22

Президент США Дональд Трамп дав вказівку Міністерству фінансів країни значно посилити санкції проти Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я тільки що дав доручення міністру фінансів значно посилити санкції проти Ірану", - написав у середу Трамп у своєму Twitter.

Відносини між США та Іраном погіршилися після того, як Трамп вийшов з іранської ядерної угоди торік і відновив санкції за ядерні та балістичні програми Тегерана.

Вашингтон також хоче здійснити тиск на Тегеран, щоби припинити підтримку з його боку регіональних маріонеткових сил, зокрема в Ємені.

Трамп також вважає, що Іран стоїть за нападами на нафтові заводи в Саудівській Аравії.

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