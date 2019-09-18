Трамп дав вказівку суттєво посилити санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп дав вказівку Міністерству фінансів країни значно посилити санкції проти Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я тільки що дав доручення міністру фінансів значно посилити санкції проти Ірану", - написав у середу Трамп у своєму Twitter.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

Відносини між США та Іраном погіршилися після того, як Трамп вийшов з іранської ядерної угоди торік і відновив санкції за ядерні та балістичні програми Тегерана.

Вашингтон також хоче здійснити тиск на Тегеран, щоби припинити підтримку з його боку регіональних маріонеткових сил, зокрема в Ємені.

Трамп також вважає, що Іран стоїть за нападами на нафтові заводи в Саудівській Аравії.

Читайте також: "Напад ціною у мільярди: як відповість США на удар по союзниках"