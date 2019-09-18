Трамп дал указание существенно усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп дал указание Министерству финансов страны значительно усилить санкции против Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я только что дал поручение министру финансов значительно усилить санкции против Ирана", - написал в среду Трамп в своем Twitter.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как Трамп вышел из иранской ядерной сделки в прошлом году и восстановил санкции за ядерные и баллистические программы Тегерана.

Вашингтон также хочет оказать давление на Тегеран, чтобы прекратить поддержку с его стороны региональных марионеточных сил, в частности в Йемене.

Трамп также считает, что Иран стоит за нападениями на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.

Читайте также: "Нападение ценой в миллиарды: как ответят США на удар по союзникам".