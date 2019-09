Трамп дал указание существенно усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп дал указание Министерству финансов страны значительно усилить санкции против Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я только что дал поручение министру финансов значительно усилить санкции против Ирана", - написал в среду Трамп в своем Twitter.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!