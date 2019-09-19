У Варшаві нечистоти знову забруднюють Віслу

Після злив у Варшаві переобтяжений тимчасовий трубопровід через Віслу, у зв'язку з чим нечистоти знову потрапляють до річки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Як розповідають спеціалісти, тимчасове рішення, що дозволяє відводити стічні води до очисних споруд "Чайка", не пристосоване до такого обсягу рідини. До трубопроводу надходить зараз на один кубічний метр на секунду більше, ніж це передбачено його параметрами.

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"Він зроблений так, що є в стані перекачувати до 3,5 кубічних метрів. Натомість, якщо перевищуються ці параметри, а зараз вони перевищені, бо є 4,5, то це не в змозі всього перекачати, бо немає таких обсягів. Ця дощова вода спливає до Вісли, виливається, можна сказати", - каже речник підприємства "Wody Polskie" Серґіуш Кєрузель.

"Важко передбачити, як довго така ситуація триватиме. А може бути ще гірше", – пояснює Кєрузель.

"Якщо є зливи, то може бути і 15, і 16 метрів на секунду. Тому, звісно, жодна система не в змозі цього перекачати", - додав він.

Якщо більше дощу не буде, то трубопроводом вже за декілька годин плистимуть лише нечистоти без води. Урядовий трубопровід повинен функціонувати протягом приблизно двох місяців. За цей час місто повинно створити альтернативу.

29 серпня польська влада попередила жителів міст уздовж річки Вісли, яка впадає в Балтійське море, про кризову ситуацію після збою в роботі нового заводу зі збору стічних вод у Варшаві.

Міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський порадив людям не купатися у Віслі і кип'ятити воду перед вживанням, навіть для чищення зубів.