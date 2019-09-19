В Варшаве нечистоты снова загрязняют Вислу

После ливней в Варшаве перегружен временный трубопровод через Вислу, в связи с чем нечистоты снова попадают в реки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Как рассказывают специалисты, временное решение, позволяющее отводить сточные воды на очистные сооружения "Чайка", не приспособлено к такому объему жидкости. В трубопровод поступает сейчас на один кубический метр в секунду больше, чем это предусмотрено его параметрами.

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"Он сделан так, что находится в состоянии перекачивать до 3,5 кубических метров. Но если превышаются эти параметры, а сейчас они превышены, потому что есть 4,5, то он не в состоянии все перекачать, потому что нет таких объемов. Эта дождевая вода уходит в Вислу, выливается, можно сказать", - говорит пресс-секретарь предприятия Wody Polskie Сергиуш Керузель.

"Трудно предсказать, как долго такая ситуация будет продолжаться. А может быть еще хуже", - объясняет Керузель.

"Если есть ливни, то может быть и 15, и 16 метров в секунду. Поэтому, конечно, ни одна система не в состоянии этого перекачать", - добавил он.

Если больше дождя не будет, то трубопроводом уже через несколько часов будут плыть только нечистоты без воды. Временный трубопровод должен функционировать в течение примерно двух месяцев. За это время город должен создать альтернативу.

29 августа польские власти предупредили жителей городов вдоль реки Вислы, впадающей в Балтийское море, о кризисной ситуации после сбоя в работе нового завода по сбору сточных вод в Варшаве.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский посоветовал людям не купаться в Висле и кипятить воду перед употреблением, даже для чистки зубов.