Прокуратура Німеччини розслідує можливе шпигунство з боку співробітників Airbus
Прокуратура Мюнхена розпочала розслідування за фактом ймовірного шпигунства з боку співробітників авіаконцерну Airbus.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
З проханням про розслідування до прокуратури звернулося керівництво Airbus через підозри про те, що декілька співробітників заволоділи секретними документами щодо оборонних закупівель німецького уряду.
У прокуратурі Мюнхена підтвердили, що розпочате попереднє розслідування щодо кількох співробітників.
Авіаконцерн у зв’язку з цими підозрами також проводить внутрішню перевірку.
Документи були пов'язані з "двома майбутніми німецькими проєктами закупівель програм Line Communications, Intelligence and Security", повідомили в компанії.
У Міноборони Німеччини повідомили, що у компанії є планові документи за двома майбутніми закупівельними проєктами Бундесверу. Газета Bild повідомила у вівторок, що 20 співробітників групи були відсторонені від роботи, їх документи і комп'ютери були вилучені. Крім того, один з представників Бундесверу притягнутий до дисциплінарної відповідальності.