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Прокуратура Німеччини розслідує можливе шпигунство з боку співробітників Airbus

Четвер, 19 вересня 2019, 09:32

Прокуратура Мюнхена розпочала розслідування за фактом ймовірного шпигунства з боку співробітників авіаконцерну Airbus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

З проханням про розслідування до прокуратури звернулося керівництво Airbus через підозри про те, що декілька співробітників заволоділи секретними документами щодо оборонних закупівель німецького уряду.

У прокуратурі Мюнхена підтвердили, що розпочате попереднє розслідування щодо кількох співробітників.

Авіаконцерн у зв’язку з цими підозрами також проводить внутрішню перевірку.

Документи були пов'язані з "двома майбутніми німецькими проєктами закупівель програм Line Communications, Intelligence and Security", повідомили в компанії.

У Міноборони Німеччини повідомили, що у компанії є планові документи за двома майбутніми закупівельними проєктами Бундесверу. Газета Bild повідомила у вівторок, що 20 співробітників групи були відсторонені від роботи, їх документи і комп'ютери були вилучені.  Крім того, один з представників Бундесверу притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

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