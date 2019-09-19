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Прокуратура Германии расследует возможный шпионаж со стороны сотрудников Airbus

Четверг, 19 сентября 2019, 09:32

Прокуратура Мюнхена начала расследование по факту предполагаемого шпионажа со стороны сотрудников авиаконцерна Airbus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

С просьбой о расследовании в прокуратуру обратилось руководство Airbus из-за подозрений о том, что несколько сотрудников завладели секретными документами по оборонным закупкам немецкого правительства.

В прокуратуре Мюнхена подтвердили, что начато предварительное расследование в отношении нескольких сотрудников.

Авиаконцерн в связи с этими подозрениями также проводит внутреннюю проверку.

Документы были связаны с "двумя будущими немецкими проектами закупок программ Line Communications, Intelligence and Security", сообщили в компании.

В Минобороны Германии сообщили, что у компании есть плановые документы по двум будущим закупочным проектам Бундесвера. Газета Bild сообщила во вторник, что 20 сотрудников группы были отстранены от работы, их документы и компьютеры изъяты.  Кроме того, один из представителей Бундесвера привлечен к дисциплинарной ответственности.

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