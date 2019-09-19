Прокуратура Германии расследует возможный шпионаж со стороны сотрудников Airbus

Прокуратура Мюнхена начала расследование по факту предполагаемого шпионажа со стороны сотрудников авиаконцерна Airbus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

С просьбой о расследовании в прокуратуру обратилось руководство Airbus из-за подозрений о том, что несколько сотрудников завладели секретными документами по оборонным закупкам немецкого правительства.

В прокуратуре Мюнхена подтвердили, что начато предварительное расследование в отношении нескольких сотрудников.

Авиаконцерн в связи с этими подозрениями также проводит внутреннюю проверку.

Документы были связаны с "двумя будущими немецкими проектами закупок программ Line Communications, Intelligence and Security", сообщили в компании.

В Минобороны Германии сообщили, что у компании есть плановые документы по двум будущим закупочным проектам Бундесвера. Газета Bild сообщила во вторник, что 20 сотрудников группы были отстранены от работы, их документы и компьютеры изъяты. Кроме того, один из представителей Бундесвера привлечен к дисциплинарной ответственности.