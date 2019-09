Послы ЕС поддержали назначение Ковеши главой Европейской прокуратуры

Послы стран Евросоюза поддержали назначение румынки Лауры Ковеши на должность руководителя новой Европейской прокуратуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня послы ЕС проголосовали за Ковеши (17 голосов за) в должности европейского прокурора (EPPO). Это может стать прорывом для встречи переговорщиков Европарламента и Совета 24 сентября", - написал Джозвяк.

EU ambassadors today vote in favour of Kovesi (17 votes for) as the European Public Prosecutor (EPPO). could be a breakthrough when EP and council negotiators meet again on 24 sep. #Romania