Послы ЕС поддержали назначение Ковеши главой Европейской прокуратуры

Послы стран Евросоюза поддержали назначение румынки Лауры Ковеши на должность руководителя новой Европейской прокуратуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня послы ЕС проголосовали за Ковеши (17 голосов за) в должности европейского прокурора (EPPO). Это может стать прорывом для встречи переговорщиков Европарламента и Совета 24 сентября", - написал Джозвяк.

EU ambassadors today vote in favour of Kovesi (17 votes for) as the European Public Prosecutor (EPPO). could be a breakthrough when EP and council negotiators meet again on 24 sep. #Romania — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 19, 2019

Лаура Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора. Ее соперник француз Жан-Франсуа Бонер вышел из конкурса из-за того, что должен быть назначен на другую должность во Франции.

Однако пока неизвестно, как разрешится ситуация, ведь по правилам Совета ЕС кандидатов должно быть двое. Кроме того, ранее Совет ЕС поддерживала кандидатуру Бонера, тогда как Европарламент высказался за назначение Ковеши.

Назначение Ковеши пытается заблокировать румынское правительство, в прошлом году уже добился ее освобождения от должности председателя антикоррупционного управления.

Ковеши положительно оценивают в Брюсселе из-за ее усилий по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.