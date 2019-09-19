Великобритания против "искусственных дедлайнов", но направила ЕС свои предложения по Brexit

Великобритания представила ЕС письменные документы с предложениями по выходу из тупика в деле Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Представитель правительства Великобритании подтвердил, что "конфиденциальные технические неофициальные документы, отражающие идеи, выдвинутые Великобританией", были переданы в Брюссель.

"Мы подадим официальные письменные решения, когда будем готовы, а не в соответствии с искусственным дедлайном, и когда ЕС даст понять, что будет конструктивно ими заниматься для замены бэкстопа", - заявил представитель британского правительства, имея в виду специальный механизм по границе в Ирландии, который является камнем преткновения для утверждения соглашения о Brexit в парламенте Великобритании.

Под неофициальными документами имеются в виду неофициальные предложения, используемые для информирования участников обсуждений, в которых основное внимание уделяется таможенным вопросам и товарам.

Хотя премьер-министр Борис Джонсон настаивает, что Британия упорно работает, чтобы получить соглашение, ЕС заявляет, что до сих пор ждет конкретных идей Лондона.

Заявление Британии прозвучало после того, как премьер-министр Финляндии заявил, что Лондон должен представить свои предложения до конца сентября, или "это конец".