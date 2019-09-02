"Готуйся до Brexit": уряд Британії запустив масштабну рекламну кампанію

Уряд Великої Британії розпочав інформаційну кампанію, що закликає громадськість "готуватися до Brexit".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Кампанія розпочалася в неділю із запуску вебсайту gov.uk/brexit. Невдовзі кампанія з'явиться на білбордах, телебаченні та в соціальних медіа.

Один з рекламних білбордів

Міністр Майкл Гоув, який відповідає за урядові плани на випадок виходу з ЄС без угоди, заявив, що реклама заохочує "спільну відповідальність" за підготовку до виходу 31 жовтня.

Британські ЗМІ повідомляли, що кампанія може коштувати до 100 мільйонів фунтів, це вдвічі більше, ніж витрачає на рекламу популярна у Британії національна лотерея.

Уряд намагається інформувати людей про те, що їм, можливо, завчасно потрібно буде зробити. Для інформування також будуть використовуватися листівки, онлайн-семінари та інформаційні стенди.

Кампанія заохочує людей та підприємства відвідувати урядовий сайт, щоб отримати відповіді на поширені питання та поради щодо підготовки до Brexit.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав зрозуміти, що готовий призначити дострокові вибори.