"Готовься к Brexit": правительство Великобритании запустило масштабную рекламную кампанию

Правительство Великобритании начало информационную кампанию, призывающую общественность "готовиться к Brexit".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Кампания началась в воскресенье с запуска сайта gov.uk/brexit. Вскоре кампания появится на билбордах, телевидении и в социальных медиа.

Один из рекламных билбордов

Министр Майкл Гоув, отвечающий за правительственные планы на случай выхода из ЕС без соглашения, заявил, что реклама поощряет "общую ответственность" за подготовку к выходу 31 октября.

Британские СМИ сообщали, что кампания может стоить до 100 млн фунтов, это вдвое больше, чем тратит на рекламу популярная в Британии национальная лотерея.

Правительство пытается информировать людей о том, что им, возможно, заранее нужно будет сделать. Для информирования также будут использоваться листовки, онлайн-семинары и информационные стенды.

Кампания призывает людей и предприятия посещать правительственный сайт, чтобы получить ответы на часто задаваемые вопросы и советы по подготовке к Brexit.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что готов назначить досрочные выборы.