У Британії за лічені дні можуть оголосити вибори - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав зрозуміти, що готовий призначити дострокові вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Прем'єр-міністр, готовий відмовитися від своєї крихітної робочої більшості, поводиться як прем'єр-міністр, готовий призначити вибори, якщо буде потреба", - сказала політичний редактор BBC Лаура Куенсберг.

"Це далеко не неминуче, але не неможливо, що за лічені дні нас усіх можуть попросити знову піти на вибори", - додала вона.

Нагадаємо, Борис Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін назвав призупинення роботи парламенту неприйнятним і пообіцяв, що депутати після виходу з літніх канікул 4 вересня спробують висловити вотум недовіри главі уряду.

Financial Times раніше писала, що Джонсон оголосить дострокові вибори в найближчі дні після Brexit, якщо парламент проголосує за вотум недовіри його уряду.