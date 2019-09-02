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У Берліні зустрінуться радники лідерів "нормандської четвірки"






Пристайко прибув до Варшави з першим закордонним візитом

Понеділок, 2 вересня 2019, 11:09

Новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко прибув до Варшави в рамках першого закордонного візиту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"З понеділка одразу до роботи - перший закордонний візит міністра Вадима Пристайка. Цього разу до Варшави. Підбили підсумки візиту президента Зеленського до Польщі, шляхи реалізації домовленостей президентів та обговорили нові ініціативи зовнішньополітичних відомств", - заявив дипломат у своєму Twitter.

 
 

Разом з Пристайком до польської столиці прибув помічник президента України Андрій Єрмак.

Як відомо, 2 вересня Пристайко і Єрмак представлятимуть Київ у Берліні на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки".

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