Пристайко прибыл в Варшаву с первым зарубежным визитом

Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Варшаву в рамках своего первого зарубежного визита.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита президента Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - заявил дипломат в своем Twitter.

Вместе с Пристайко в польскую столицу прибыл помощник президента Украины Андрей Ермак.

Как известно 2 сентября Пристайко и Ермак будут представлять Киев в Берлине на переговорах советников лидеров "нормандской четверки".

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