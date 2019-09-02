ЄС інвестує в міст, що покращить сполучення Румунії з Україною

Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF) інвестує 363,3 мільйонів в будівництво моста через Дунай в місті Браїла, розташованому неподалік кордону з Молдовою та Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Проєкт також передбачає будівництво сполучних доріг для покращення транспортних зв’язків у чорноморському регіоні Румунії.

Йоганнес Ган, єврокомісар з питань політики сусідства, переговорів щодо розширення та регіональної політики, сказав: "Цей проєкт, який фінансується ЄС, явно покращить якість життя в регіоні, скорочуючи дорожні поїздки тощо. Сприяючи сполученню з Молдовою та Україною, цей проєкт згуртованості також допоможе активізувати відносини ЄС з його сусідами".

Проєкт, який є частиною трансєвропейської транспортної мережі, покращить сполучення між північчю країни, містом Тулча, дельтою Дунаю та портом Констанца на півдні.

В цей час траспортування може здійснюватися лише мостом Джурджень - Ваду-Оїй (88 км на південь від Браїли), або на поромі з Браїли та Галаца.

Переправа на поромі зазвичай закрита взимку та навесні через лід, туман чи бурі. Новий міст забезпечить швидшу альтернативу зі скороченням часом подорожі приблизно на 50 хвилин. Проєкт має бути завершений до кінця 2023 року.