Глава МЗС: ми маємо повне право вимагати членство в НАТО для України

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про повне право України вимагати членства у НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"Кожному з президентів, як посол, я давав пораду: ми маємо повне право вимагати членства в НАТО для України. Тому що ми: а) європейська демократія; б) відчуваємо, що ми готові робити внесок у спільну євроатлантичну безпеку" - розповів Пристайко.

Однак, за його словами, якщо інші держави-члени вважають, що Україна не готова, то у них є повне право сказати: "ні".

"І коли ми вже 100 разів попросили і нам 100 разів сказали "ні", то лідер має прийняти рішення – чи ми 101-й раз запитуємо чи чекаємо створення ситуації, за якої це запитання виглядає більш доречним. От це залежить тільки від лідера" - наголосив міністр.

Він зазначив, що Грузія обрала інший шлях і часто згадує про ПДЧ.

"А ми вважаємо, що ми велика нація, в якої є певні проблеми і зобов’язання. Тому ми можемо зробити певні кроки до підготовки, і тоді – ще раз спробувати. В який день, в якому місяці, якого року це буде зроблене – визначатиме керівництво держави" - пояснив Пристайко.