Глава МИД: мы имеем полное право требовать членства в НАТО для Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о полном праве Украины требовать членства в НАТО.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Каждому из президентов, как посол, я давал совет: мы имеем полное право требовать членства в НАТО для Украины. Потому что мы: а) европейская демократия б) чувствуем, что мы готовы вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность", - рассказал Пристайко.

Однако, по его словам, если другие государства-члены считают, что Украина не готова, то у них есть полное право сказать: "нет".

"И когда мы уже 100 раз попросили и нам 100 раз сказали "нет", то лидер должен принять решение - мы в 101-й раз спрашиваем или ждем создания ситуации, при которой этот вопрос выглядит более уместным. Вот это зависит только от лидера", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Грузия выбрала другой путь и часто вспоминает о ПДЧ.

"А мы считаем, что мы великая нация, у которой есть определенные проблемы и обязательства. Поэтому мы можем сделать определенные шаги к подготовке, и тогда - еще раз попробовать. В день, в каком месяце, в каком году это будет сделано - определять руководство государства", - пояснил Пристайко.