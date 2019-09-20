У Нормандському форматі можуть ухвалити "велику угоду", що включатиме газ і Донбас

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не виключає укладення широкої угоди у в результаті переговорів у "Нормандському форматі", яка включатиме крім Донбасу й енергетичні питання.

Про це Пристайко сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Насправді в зоні уваги лідерів завжди були газова проблема і енергетична безпека України. Але в деяких документах, в заявах (Нормандського формату. – ЄП) існує питання енергетичної безпеки України", - сказав Пристайко.

"Можливо, в результаті довгих-довгих засідань буде вироблена якась велика угода, якийсь big deal, що включатиме не тільки вирішення питання Донбасу, але й, наприклад, енергетичну безпеку України", - додав він.

Раніше Пристайко заявив, що Україна погодиться на проведення виборів на непідконтрольній частині Донбасу лише на основі українського законодавства.

Нагадаємо, напередодні у Брюсселі відбувся третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року.

Сторони остаточно поки не погодили умови транзиту, але дійшли згоди, що домовленості базуватимуться на законах і правилах ЄС

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