В Нормандском формате могут заключить "крупное соглашение", включающее газ и Донбасс

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает заключения широкого соглашения в результате переговоров в Нормандском формате, которое будет включать, помимо Донбасса, и энергетические вопросы.

Об этом Пристайко сказал в интервью "Европейской правде".

"На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях (Нормандского формата. - ЕП) существует вопрос энергетической безопасности Украины", - сказал Пристайко.

"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какая-то крупное соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - добавил он.

Ранее Пристайко заявил, что Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основании украинского законодательства.

Напомним, накануне в Брюсселе состоялся третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года.

Стороны окончательно пока не согласовали условия транзита, но решили, что договоренности будут базироваться на законах и правилах ЕС

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