Прем'єр Нідерландів: угода щодо Brexit до 31 жовтня все ще можлива

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не виключає укладення угоди з Великою Британією щодо Brexit до 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"За кілька ночей важкої роботи можна зробити багато, але все починається з бажання домовитися. Я можу відповісти лише на реальні, конкретні пропозиції", - сказав Рютте.

Він додав, що поки не бачить нових шляхів розв'язання проблеми кордону Ірландії.

Раніше цього тижня Британія представила ЄС письмові документи з пропозиціями щодо виходу з глухого кута у справі Brexit.

Заява Британії пролунала після того, як прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що Лондон повинен представити свої пропозиції до кінця вересня, або "це кінець".

Чиновники в Брюсселі стурбовані тим, що прем'єр-міністр Британії витрачає їхній час і затягує переговори, не представляючи жодних пропозицій, можливо, сподіваючись на майбутні вибори.

Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня, проте досі угода, необхідна для впорядкованого виходу країни, не схвалена британським парламентом. Найбільш суперечливим в угоді є механізм "бекстоп", на який не погоджуються британські парламентарі.

Якщо угоду не буде схвалено і Британія вийде з ЄС без домовленостей, це може мати важкі економічні наслідки для країни.