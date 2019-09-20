Премьер Нидерландов: соглашение по Brexit до 31 октября все еще возможно

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не исключает заключения соглашения с Великобританией по Brexit до 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"За несколько ночей тяжелой работы можно сделать много, но все начинается с желания договориться. Я могу ответить только на реальные, конкретные предложения", - сказал Рютте.

Он добавил, что пока не видит новых путей решения проблемы границы Ирландии.

Ранее на этой неделе Великобритания представила ЕС письменные документы с предложениями по выходу из тупика в вопросе Brexit.

Заявление Британии прозвучало после того, как премьер-министр Финляндии заявил, что Лондон должен представить свои предложения до конца сентября, или "это конец".

Чиновники в Брюсселе обеспокоены тем, что премьер-министр Великобритании тратит их время и затягивает переговоры, а не подает никаких предложений, возможно, надеясь на будущие выборы.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, однако до сих пор соглашение, необходимое для упорядоченного выхода страны, не одобрено британским парламентом. Наиболее противоречивым в соглашении является механизм "бэкстоп", на который не согласны британские парламентарии.

Если соглашение не будет принято и Великобритания выйдет из ЕС без договоренностей, это может иметь тяжелые экономические последствия для страны.