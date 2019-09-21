Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Делегація Верховної Ради все ж поїде на сесію ПАРЄ, але в урізаному складі

Німеччина, Франція, Італія і Мальта готують спільну міграційну угоду

У США не вщухає розголос через розмову Трампа з іноземним лідером, ймовірно Зеленським

Дві європейські авіакомпанії припиняють польоти в Україну






Глава Представництва ЄС долучився до прибирання берегів Дніпра у Києві

Субота, 21 вересня 2019, 14:41

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у прибиранні берегів Дніпра у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Дякуємо всім волонтерам, у т.ч. з Представництва ЄС, які сьогодні були на прибиранні берегів річки Дніпро у сонячному Києві. Ніхто інший, як самі люді, не може прибрати власний будинок. Пластикові відходи, в основному, лежать в основі стратегії ЄС щодо більш чистої планети", - написав він.

21 вересня по всьому світу проходить Всесвітній день чистоти. Ініційована жителями Естонії найбільша громадянська акція в історії сьогодні стартувала на островах Фіджі і завершиться на Гавайських островах.

Міжнародне прибирання об'єднає мільйони людей щонайменше в 163 країнах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua