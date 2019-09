Глава Представництва ЄС долучився до прибирання берегів Дніпра у Києві

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у прибиранні берегів Дніпра у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Дякуємо всім волонтерам, у т.ч. з Представництва ЄС, які сьогодні були на прибиранні берегів річки Дніпро у сонячному Києві. Ніхто інший, як самі люді, не може прибрати власний будинок. Пластикові відходи, в основному, лежать в основі стратегії ЄС щодо більш чистої планети", - написав він.

Thanks to all volunteers, incl from @EUDelegationUA, who were out today to clean the shores of the river Dnipro in sunny #Kyiv. Nobody else than people themselves can clean up their own house. Plastic waste, mainly, which is at the heart of #EU strategies for a cleaner planet. pic.twitter.com/VgXZozRSkI