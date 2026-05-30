ЗМІ дізналися деталі співпраці Франції та Німеччини щодо "ядерної парасольки"

Французько-німецька група щодо співпраці у сфері ядерної зброї готується провести перші спільні навчання цієї осені.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Der Spiegel.

Згідно з інформацією видання, радник німецького канцлера Фрідріха Мерца з питань безпеки Гюнтер Зауттер у середу відвідав Париж для проведення першого раунду переговорів з французькими колегами. Інші держави Європи, які також беруть участь у спільному європейському проєкті ядерного стримування, долучилися до цих дискусій.

Наступна французько-німецька зустріч відбудеться до літніх канікул у Німеччині.

Зазначається, що Берлін та Париж планують провести перші спільні маневри для підготовки до потенційної надзвичайної ситуації.

Бундесверу буде дозволено брати участь у частині французьких ядерних навчань та отримати доступ до ядерних об'єктів Франції.

Перші маневри під назвою "Покер" заплановано провести цього року, ймовірно, у вересні. Спочатку розглядається роль Німеччини як спостерігача. Однак згодом Бундесвер міг би надавати підтримку, безпосередньо не пов'язану з ядерною зброєю, таку як супровід винищувачів або дозаправка в повітрі.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиною ядерної держави на європейському континенті, Емманюель Макрон заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав вісім країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше підкреслював, що потенційна європейська "ядерна парасолька" має бути доповненням до існуючого ядерного щита США.

