Туск закликав європейців серйозно ставитися до слів та дій Кремля 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав ЄС почати серйозно сприймати дії та слова з боку російських посадовців після того, як експрезидент РФ Дмитрій Медведєв пригрозив новими інцидентами з дронами.

Як пише "Європейська правда", свою заяву Туск опублікував у мережі X.

Польський прем’єр прокоментував нові погрози з боку експрезидента Росії та нині заступника голови Ради безпеки Дмитрія Медведєва. Той після влучання російського дрона у житловий будинок в румунському Галаці закликав ЄС готуватися до нових подібних інцидентів.

"Це буде відбуватися й надалі. Триває війна! І громадяни держав ЄС, як населення воюючих країн, не зможуть спати спокійно. Тож заткніть писок. Це поки що квіточки!", – написав Медвєдєв напередодні.

Дональд Туск, коментуючи слова політика та інцидент в Румунії, наголосив, що російські провокації стають дедалі частішими.

"Вчора колишній президент Медвєдєв заявив, що спокійний сон громадян ЄС закінчився. Усім членам НАТО нарешті слід почати серйозно ставитися до цих фактів і слів", – наголосив польський прем’єр.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс після того, як російський безпілотник влетів у багатоповерхівку в Румунії, заявив, що НАТО має відреагувати рішучіше, посиливши тиск на Росію.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.