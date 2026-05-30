Глава МЗС Молдови: вступ країни в НАТО поки що малоймовірний через позицію громадян

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой висловився за вступ країни до НАТО, однак визнав, що більшість громадян поки не підтримує таке рішення.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в ефірі програми Eurosecuritate, передає NewsMaker.

На запитання про можливості зближення Молдови з НАТО на тлі російської війни проти України та нестабільної ситуації в регіоні Попшой заявив, що це залежить від волі громадян.

"Вступ до НАТО, як і до будь-якої іншої міжнародної організації, залежить від волі наших громадян. За умови широкої підтримки це можна буде розглядати як серйозну перспективу та включити до порядку денного. У нашому випадку, як ви знаєте, з різних причин такої підтримки не було", – зазначив посадовець.

Міністр визнав, що є прихильником НАТО. Він додав, що громадянському суспільству та ЗМІ варто частіше порушувати цю тему для дискусій, щоб "зняти з неї табу".

Глава МЗС також висловив жаль, що політики у Молдові уникають обговорення теми вступу до Альянсу через її непопулярність.

"Визнаємо, що наші політики уникають цієї теми. Я ж завжди був відкритий. Для мене Північноатлантичний альянс – це безпека. Після університету моя перша робота була в центрі НАТО в Кишиневі. Я щирий прихильник усього, що стосується євроатлантичної безпеки. Не потрібен докторський ступінь, щоб зрозуміти, що справжні гарантії безпеки може нам дати тільки НАТО", – підкреслив Попшой.

Згідно з результатами останнього опитування соціологічної компанії iData, оприлюдненого у травні, 54,5% громадян Молдови не підтримують ідею вступу країни до НАТО. За членство в Альянсі висловилися 33,6% опитаних.

Нагадаємо, цього року Молдова розпочала процедуру виходу зі Співдружності незалежних держав. 9 квітня президентка країни Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод СНД.

Рішення про вихід було ініційовано Міністерством закордонних справ та підтримане парламентом у другому читанні 2 квітня.

Глава молдовського МЗС Міхай Попшой раніше говорив, що Молдова офіційно вийде зі Співдружності незалежних держав 8 квітня 2027 року.