Глава Представительства ЕС присоединился к уборке берегов Днепра в Киеве

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маазикас принял участие в уборке берегов Днепра в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Спасибо всем волонтерам, в т.ч. из Представительства ЕС, которые сегодня были на уборке берегов реки Днепр в солнечном Киеве. Никто иной, как сами люди, не может убрать собственный дом. Пластиковые отходы, в основном, лежат в основе стратегии ЕС по очищению планеты", - написал Маазикас.

Thanks to all volunteers, incl from @EUDelegationUA, who were out today to clean the shores of the river Dnipro in sunny #Kyiv. Nobody else than people themselves can clean up their own house. Plastic waste, mainly, which is at the heart of #EU strategies for a cleaner planet. pic.twitter.com/VgXZozRSkI