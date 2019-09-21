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Глава Представительства ЕС присоединился к уборке берегов Днепра в Киеве

Суббота, 21 сентября 2019, 14:41

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маазикас принял участие в уборке берегов Днепра в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Спасибо всем волонтерам, в т.ч. из Представительства ЕС, которые сегодня были на уборке берегов реки Днепр в солнечном Киеве. Никто иной, как сами люди, не может убрать собственный дом. Пластиковые отходы, в основном, лежат в основе стратегии ЕС по очищению планеты", - написал Маазикас.

21 сентября по всему миру проходит Всемирный день чистоты. Инициированная жителями Эстонии крупнейшая гражданская акция в истории  сегодня стартовала на островах Фиджи и завершится на Гавайских островах.

Международная уборка объединит миллионы людей по меньшей мере в 163 странах.

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