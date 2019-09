В Албании произошло самое мощное землетрясение за 30 лет: десятки пострадавших

Землетрясение магнитудой 5,6 и немного менее сильный подземный толчок после него всколыхнули албанский портовый город Дуррес в субботу, 21 сентября, раскачивая дома там, а также, в частности, в столице Тиране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны заявило, что это самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.

"Все наши соседи выбегли с криком. Слава Богу, это длилось недолго - около 20 секунд. Это был кошмар на 10 этаже. Я не помню более мощного, чем этот", - сказал 67-летний пенсионер Агим в Тиране.

