ЗМІ: Польща виконала вимоги США і очікує безвізу до кінця року

Вже 30 вересня може з’явитися повідомлення про офіційне запрошення Польщі до програми візових винятків США.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

За даними видання, відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав до 2,8%. Це на 0,2% менше рівня, необхідного для відповідності безвізовій програмі.

Польщу можуть запросити до неї вже 30 вересня, оскільки тоді у США закінчується бюджетний рік.

Одне з джерел, пов'язане з посольством США у Варшаві, повідомляє, що, можливо, більше деталей з'явиться 23 вересня після зустрічі президента Анджея Дуди з президентом Дональдом Трампом з нагоди саміту ООН з питань клімату в Нью-Йорку.

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Після запрошення певної країни до безвізової програми буде здійснена адміністративна процедура, після якої візи припиняють дію. Зазвичай це займає 3-5 місяців, але справа кожної країни має свої особливості, заявили у посольстві США.

Президент Польщі Анджей Дуда висловлював сподівання, що справа скасування віз для поляків буде врегульована до кінця першого терміну правління президента Дональда Трампа, тобто до кінця наступного року.

У серпні Польща і США підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки кордону та імміграції, яка має на меті наблизити скасування віз до США для поляків.