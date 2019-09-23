СМИ: Польша выполнила требования и ожидает безвиза с США до конца года

Уже 30 сентября может появиться сообщение об официальном приглашении Польши в программу визовых исключений США.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

По данным издания, процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% меньше уровня, необходимого для соответствия безвизовой программе.

Польшу могут пригласить в нее уже 30 сентября, поскольку тогда в США заканчивается бюджетный год.

Один из источников, связанный с посольством США в Варшаве, сообщает, что, возможно, больше деталей появится 23 сентября после встречи президента Анджея Дуды с президентом Дональдом Трампом по случаю саммита ООН по климату в Нью-Йорке.

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После приглашения определенной страны в безвизовую программу будет осуществлена ​​административная процедура, после которой визы прекращают действие. Обычно это занимает 3-5 месяцев, но дело каждой страны имеет свои особенности, заявили в посольстве США.

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что дело об отмене виз для поляков будет урегулировано до конца первого срока правления президента Дональда Трампа, то есть до конца следующего года.

В августе Польша и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности границы и иммиграции, которое имеет целью приблизить отмену виз в США для поляков.