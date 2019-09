Росія і Угорщина створюють міжпарламентську комісію

Росія і Угорщина створять міжпарламентську комісію, в рамках якої обговорюватимуть питання економічного, соціального, гуманітарного, культурного співробітництва.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державної думи РФ.

23 вересня до Москви прибув голова Національних зборів Угорщини Ласло Кевер. У Москві обіцяють, що угоду про створення комісії підпишуть вже в ході візиту угорського спікера.

"Ласло Кевер підтримав цю ідею, а також прийняв запрошення відвідати Росію з тим, щоб під час його візиту було підписано угоду про створення цієї комісії", - сказано в повідомленні.

Кевер під час зустрічі зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним зазначив, що Угорщина є "заручником" європейської політики санкцій, запровадженої після російського вторгнення в Україну. "Нас цікавить російський ринок", - сказав він.



📸 Photos of the meeting of Chairman of the State Duma Viacheslav Volodin and Speaker of the National Assembly of Hungary László Kövér 🇷🇺 🇭🇺 pic.twitter.com/PWLq36ULob