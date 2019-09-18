Угорщина: переїзд в Будапешт банку РФ створив великі можливості

Міністр економіки Угорщини Міхай Варга заявив про посилення ролі Будапешта як фінансового центру, зазначивши, що переїзд штаб-квартири російського Міжнародного інвестиційного банку до столиці підвищив глобальне визнання та конкурентоспроможність установи.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Hirado.

Створення головного офісу МІБ у Будапешті є "значним визнанням" економічної політики Угорщини, заявив Варга на форумі, організованому банком та Міністерством фінансів. Створення штаб-квартири в Будапешті виявиться сприятливою для акціонерів МІБ та Угорщини, а також відкриє нові можливості для угорського бізнесу, додав він.

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Зважаючи на те, що жоден з п’яти великих міжнародних банків розвитку, що мають штаб-квартири в Європейському союзі, не має базування в регіоні Центральної та Східної Європи, переїзд МІБ до Будапешта посилить фінансову роль Угорщини та регіону в цілому, заявив міністр.

Варга також зазначив, що переїзд МІБ до Будапешта змусив агентства Fitch Ratings і Standard та Poor's підвищити рейтинг банку на один бал. Це допоможе банку збільшити прибуток, що піде на користь усім його акціонерам, включаючи Угорщину, сказав він.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела писала, що західні силовики занепокоєні тим, що російські шпигуни зможуть використовувати банк як базу для проведення європейських розвідувальних операцій, адже голова банку має давні зв'язки з російськими спецслужбами, а парламент Угорщини фактично надав банку дипломатичний імунітет від будь-якого контролю з боку поліції або фінансових регуляторів. Близько 40% активів банку контролює російська держава.