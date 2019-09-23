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Россия и Венгрия создают межпарламентскую комиссию

Понедельник, 23 сентября 2019, 15:18

Россия и Венгрия создадут межпарламентскую комиссию, в рамках которой будут обсуждаться вопросы экономического, социального, гуманитарного, культурного сотрудничества.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственной думы РФ.

23 сентября в Москву прибыл председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кевер. В Москве обещают, что соглашение о создании комиссии подпишут уже в ходе визита венгерского спикера.

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"Ласло Кевер поддержал эту идею, а также принял приглашение посетить Россию с тем, чтобы во время его визита было подписано соглашение о создании этой комиссии", - сказано в сообщении.

Кевер во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным отметил, что Венгрия является "заложником" европейской политики санкций, введенной после российского вторжения в Украину.

"Нас интересует российский рынок", - сказал он.

"Негативные тенденции и напряжение в мировой политике ликвидировать без развития диалога невозможно", - подчеркнул Кевер.

"Сейчас есть такие страны, которые присвоили себе эксклюзивное право на демократию, и они считают, что их понимание демократии единственно правильное", - заявил он.

В свою очередь Володин заявил: "Отношения между нашими странами динамично развиваются во многом благодаря руководителям наших государств. Товарооборот между Россией и Венгрией за 2018 год вырос на 30%".

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