Россия и Венгрия создают межпарламентскую комиссию

Россия и Венгрия создадут межпарламентскую комиссию, в рамках которой будут обсуждаться вопросы экономического, социального, гуманитарного, культурного сотрудничества.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственной думы РФ.

23 сентября в Москву прибыл председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кевер. В Москве обещают, что соглашение о создании комиссии подпишут уже в ходе визита венгерского спикера.

"Ласло Кевер поддержал эту идею, а также принял приглашение посетить Россию с тем, чтобы во время его визита было подписано соглашение о создании этой комиссии", - сказано в сообщении.

Кевер во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным отметил, что Венгрия является "заложником" европейской политики санкций, введенной после российского вторжения в Украину.

📸 Photos of the meeting of Chairman of the State Duma Viacheslav Volodin and Speaker of the National Assembly of Hungary László Kövér 🇷🇺 🇭🇺 pic.twitter.com/PWLq36ULob