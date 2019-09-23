Верховний суд Британії у вівторок вирішить, чи законно Джонсон призупинив роботу парламенту

Верховний суд Великої Британії у вівторок оголосить рішення щодо законності призупинення роботи парламенту на п'ять тижнів, ініційованого урядом Бориса Джонсона.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Уряд стверджує, що питання призупинення не є справою судів. Під час розгляду адвокат уряду заявив, що це "заборонена територія, яка є питанням між виконавчою владою та парламентом", і депутати "мали інструменти" для зміни закону, якщо їм це не сподобалось.

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Критики кажуть, що прем'єр-міністр намагається обмежити контроль депутатів над урядовою політикою щодо Brexit.

Представниця кампанії Джини Міллер, яка оскаржує призупинення, стверджувала, що це рішення "було вмотивовано або принаймні на нього сильно вплинуло" переконання Джонсона, що парламент є "загрозою для здійснення його політики".

Наразі парламент повинен повернутися з вимушеною відпустки 14 жовтня, а Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня.

Нагадаємо, 4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати двічі відхилили цю ініціативу.

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