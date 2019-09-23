Верховный суд Великобритании во вторник решит, законно ли Джонсон приостановил работу парламента

Верховный суд Великобритании во вторник огласит решение о законности приостановления работы парламента на пять недель, инициированного правительством Бориса Джонсона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Правительство утверждает, что вопрос приостановления – не дело судов. При рассмотрении адвокат правительства заявил, что это "запрещенная территория, которая является вопросом между исполнительной властью и парламентом", и у депутатов "были инструменты" для изменения закона, если им это не понравилось.

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Критики говорят, что премьер-министр пытается ограничить контроль депутатов над правительственной политикой в ​​отношении Brexit.

Представительница кампании Джины Миллер, которая оспаривает приостановление, утверждала, что это решение "было мотивировано или по крайней мере на него сильно повлияло" убеждение Джонсона, что парламент является "угрозой для осуществления его политики".

Сейчас парламент должен вернуться с вынужденной отпуска 14 октября, а Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября.

Напомним, 4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты дважды отклонили эту инициативу.

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