Міноборони РФ відкинуло звинувачення у порушенні авіапростору Естонії

В Міноборони РФ заявили, що їхній бомбардувальник Су-34 не порушував повітряного простору Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"23 вересня літак Повітряно-космічних сил Росії здійснив плановий переліт в Калінінградську область над нейтральними водами Балтійського моря. У процесі польоту екіпаж російського літака постійно перебував на зв'язку, в тому числі з естонськими диспетчерами організації повітряного руху", - заявили у Міноборони РФ.

У відомстві підкреслили, що літак не порушив кордони інших країн, "що підтверджено засобами об'єктивного контролю" , і проходив відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору. Там зазначили, що Су-34 слідував за заздалегідь узгодженим маршрутом, ніяких претензій до польоту російського літака не висувалося.

"Заяви естонської сторони про нібито порушення російським літаком повітряного простору Естонії є запізнілою спробою привернути необґрунтовану увагу й викликають здивування", - сказали в Міноборони РФ.

Як повідомлялося, Естонія заявила про порушення повітряного простору російським літаком і викликала посла РФ.