Минобороны РФ отвергло обвинения в нарушении авиапространства Эстонии

В Минобороны РФ заявили, что их самолет Су-34 не нарушал воздушного пространства Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"23 сентября самолет Воздушно-космических сил России совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что самолет не нарушил границы других стран, "подтверждено средствами объективного контроля", и проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Там отметили, что Су-34 следовал по заранее согласованному маршруту, никаких претензий к полету российского самолета не предъявлялось.

"Заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованную внимание и вызывают удивление", - сказали в Минобороны РФ.

Как сообщалось, Эстония заявила о нарушении воздушного пространства российским самолетом и вызвала посла РФ.