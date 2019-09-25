Шведская активистка Грета Тунберг получила "альтернативного Нобеля"

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг в среду была названа одной из четырех человек, которые получили премию "За правильный образ жизни", также известную как "альтернативный Нобель".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Тунберг стала лауреатом "за то, что вдохновила и усилила политические требования по внедрению неотложных действий в области климата, которые отражали бы научные факты".

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Также организаторы премии утверждают, что 16-летняя школьница, номинирована на Нобелевскую премию мира, "олицетворяет идею о том, что каждый имеет право создавать изменения".

Созданная в 1980 году, ежегодная премия "За правильный образ жизни" отмечает усилия, которые, по мнению основателя премии, шведско-немецкого филантропа Якоба фон Уекскулла, были проигнорированы Нобелевской премией.

Каждый из четырех лауреатов получит 1 млн крон ($ 103 тыс.).

Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Она прибыла в США яхтой, а не самолетом, чтобы подчеркнуть необходимость более дружественного отношения к окружающей среде.

В Нью-Йорке она выступила с эмоциональной речью, которая обвиняла мировых политиков в недостаточных действиях для противодействия изменениям климата.

Президент США Дональд Трамп посмеялся над Тунберг за ее заявление.