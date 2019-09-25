Розмова Трампа і Зеленського підтверджує необхідність імпічменту - Пелосі

Стенограма телефонної розмови президентів США та України підтверджує, що Дональд Трамп займався поведінкою, яка підриває цілісність американських виборів.

Про це йдеться у заяві спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Стенограма і шахрайські дії Міністерства юстиції, причетного до беззаконня президента, підтверджують необхідність проведення розслідування у справі про імпічмент. Ясно, що Конгрес повинен діяти", - йдеться у заяві.

Вона також заявила, що демократи очікують на публікацію тексту скарги на Трампа, в якій висловлені підозри у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з

"Важливо відзначити, що генеральний інспектор визначив, що скарга є "невідкладною" і "заслуговує на довіру". Давно визнано, що інформатори становлять життєво важливу частину нашого апарату національної безпеки і що вони повинні бути захищені. Я повторюю свій давній заклик захистити інформатора від помсти", - заявила Пелосі.

Пелосі раніше оголосила, що Палата представників ініціює офіційне розслідування щодо імпічменту Трампа, обвинувачуючи його у зраді присяги президента США.

Як відомо, Білий дім опублікував стенограму липневої телефонної розмови Трампа та Зеленського. Текст свідчить, що президент США просив Зеленського звернути увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Трамп також критикував європейські країни і зокрема Німеччину за недостатню допомогу Україні.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

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