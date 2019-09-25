"Німеччина майже нічого не робить": Трамп критикував ЄС і Меркель у розмові з Зеленським

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським критикував європейські країни і зокрема Німеччину за недостатню допомогу Україні.

Про це йдеться у стенограмі розмови двох лідерів від 25 липня цього року, оприлюдненій на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Хочу сказати, що ми багато робимо для України. Витрачаємо багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж європейські країни, і вони повинні допомагати вам більше", - сказав Трамп.

За його словами, "Німеччина майже нічого не робить" для України, і Зеленському вже варто було б спитати про це у Берліна.

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"Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона говорить про Україну, але нічого не робить. І багато європейських країн чинять так само", - заявив президент США.

Варто зазначити, що у відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що Трамп "абсолютно правий, не на 100%, а на 1000%".

В той самий час, наголосив Трамп, США зробили багато добра для України, хоча їм іноді бракувало "взаємності".

У повідомленні на сайті Білого дому зазначено, що опубліковано стенограму телефонної розмови Трампа із Зеленським 25 липня 2019 року. Водночас у самому документі є пояснення, в якому говориться, що це не дослівна розшифровка розмови.

"Меморандум про телефонну розмову (TELCON) не є стенограмою обговорення. У тексті цього документа записано замітки і спогади чергових по ситуаційній кімнаті і співробітників Ради національної безпеки, призначених слухати і записувати по ходу розмови. Низка чинників може вплинути на точність запису, в тому числі погане телекомунікаційне з'єднання і відмінності в акценті і/або перекладі", - йдеться в поясненні.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що гальмуватиме фінансову допомогу Україні, доки Європа не почне вкладати в нашу країну більше.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Зеленський і Трамп у середу мають провести офіційну зустріч, яка триватиме близько години. Зустріч відбудеться на тлі ініціації демократами процедури імпічменту Трампа через його дзвінок Зеленському.

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