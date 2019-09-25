Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента - Пелоси

Стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины подтверждает, что Дональд Трамп занимался поведением, которое подрывает целостность американских выборов.

Об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Стенограмма и мошеннические действия Министерства юстиции, причастного к беззаконию президента, подтверждают необходимость проведения расследования по делу об импичменте. Ясно, что Конгресс должен действовать", - говорится в заявлении.

Она также заявила, что демократы ожидают публикацию текста жалобы на Трампа, в которой высказаны подозрения в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Зеленским.

"Важно отметить, что генеральный инспектор определил, что жалоба является "неотложной" и "заслуживающей доверия". Давно признано, что информаторы составляют жизненно важную часть нашего аппарата национальной безопасности и что они должны быть защищены. Я повторяю свой давний призыв защитить информатора от мести", - заявила Пелоси.

Пелоси ранее объявила, что Палата представителей инициирует официальное расследование импичмента Трампа, обвиняя его в измене присяге президента США.

Как известно, Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Текст гласит, что президент США просил Зеленского обратить внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Трамп также критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

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