Польща на саміті НАТО запропонує підписати декларацію щодо обміну інформацією

У грудні під час саміту НАТО в Лондоні Польща запропонує підписати декларацію, за якою оборонні відомства окремих країн Альянсу обмінюватимуться важливою для безпеки інформацією.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Відповідна модель - як в національному, так і в союзницьких відношеннях - повинна забезпечувати швидкий обмін аналізом та інформацією про виникнення інцидентів в інформаційному просторі та створювати можливості для відповідного реагування", - сказав він.

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Декларацію щодо співпраці у сфері зв’язку та обміну інформацією Блащак представив під час конференції експертів НАТО зі стратегічного спілкування. Кілька сотень представників різних країн Альянсу зустрілися у Варшаві. Серед обговорюваних тем - питання реагування на дезінформацію та зовнішні загрози.

Нагадаємо, саміт лідерів країн Організації Північноатлантичного договору відбудеться 3-4 грудня в Лондоні.