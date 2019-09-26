Польша на саммите НАТО предложит подписать декларацию по обмену информацией

В декабре во время саммита НАТО в Лондоне Польша предложит подписать декларацию, согласно которой оборонные ведомства отдельных стран Альянса будут обмениваться важной для безопасности информации.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Соответствующая модель - как в национальном, так и в союзнических отношениях - должна обеспечивать быстрый обмен анализом и информацией о возникновении инцидентов в информационном пространстве и создавать возможности для реагирования", - сказал он.

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Декларацию о сотрудничестве в сфере связи и обмена информацией Блащак представил на конференции экспертов НАТО по стратегическому общению. Несколько сотен представителей разных стран Альянса встретились в Варшаве. Среди обсуждаемых тем - вопрос реагирования на дезинформацию и внешние угрозы.

Напомним, саммит лидеров стран Организации Североатлантического договора состоится 3-4 декабря в Лондоне.