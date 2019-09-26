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Україна і Польща налаштовані на подальше поглиблення співпраці – МЗС

Четвер, 26 вересня 2019, 09:15

Польща та Україна готові й надалі поглиблювати співпрацю у сферах, що становлять спільний інтерес для країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося на зустрічі глав МЗС України і Польщі у четвер в Нью-Йорку.

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За підсумками зустрічі у МЗС повідомили, що міністри закордонних справ України і Польщі "підтвердили налаштованість на подальше поглиблення двостороннього співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес".

Пристайко і Чапутович обговорили також "кроки щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту президента України до Польщі наприкінці серпня".

Нагадаємо, під час візиту до Польщі Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи.

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Питання заборони пошуково-ексгумаційних робіт на території України протягом багатьох місяців було одним із найбільш гострих у польсько-українських відносинах.

За словами українського уряду, Україна очікує від Польщі необхідну документацію для початку проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

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